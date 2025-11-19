【義母のスパイ、正体は！？】突然の転勤！同居解消なるも…「嬉しくない」＜第29話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第29話 青天の霹靂！
【編集部コメント】
転勤……？？？ チヒロさんは前から早く義実家を出たいと思っていました。転勤なんて好都合のはずです。しかし、いまいち乗り気ではなさそうですね。そう、以前に比べて義母との関係も良好になりつつあるし、何と言ってもツカサさんに何も言わないまま離れることが気にかかっているのです。とはいえ、安い謝罪はできないし……。転勤が、ますますチヒロさんを悩ませるのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第29話 青天の霹靂！
【編集部コメント】
転勤……？？？ チヒロさんは前から早く義実家を出たいと思っていました。転勤なんて好都合のはずです。しかし、いまいち乗り気ではなさそうですね。そう、以前に比べて義母との関係も良好になりつつあるし、何と言ってもツカサさんに何も言わないまま離れることが気にかかっているのです。とはいえ、安い謝罪はできないし……。転勤が、ますますチヒロさんを悩ませるのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙