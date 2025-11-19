¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤³¤Î¿Í¡¢59ºÐ!?¡×àÀ¤³¦°ì¼ã¤¯¸«¤¨¤ëá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ëàÍèÇ¯´ÔÎñá¥ª¥Õ»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«⁈¡×
¡Ö29ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬SNS¤Ë59ºÐ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Ö¤Á¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¼ã¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥å¥¢¥ó¥É¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¡£
¡¡¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤´Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤«⁈¤Þ¤¿¡¢À§ÈóÆüËÜ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨⁈¹¹¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«⁈¡Ö29ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÈà¤¬59ºÐ¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à! ¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤³¤Î¿Í¡¢59ºÐ!?¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖNuméro TOKYO¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¼ã¤¤¡¢´ñÀ×¤Î56ºÐ¡£¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£