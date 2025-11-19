Ç¾½Ð·ì¤ÇÆþ±¡¡¢40¥¥í¸ºÎÌ¤«¤é8Ç¯¡Ä°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹HIRO¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç¤´ÅöÃÏ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡ªà¥È¥ê¥ª¤Ç¤ÎºÇ¿·»Ñá¤Ë¡ÖHIROÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«⁈¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¡Ä
¡¡2017Ç¯¤ÎÆþ±¡¤òµ¡¤ËÌó40¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¸Î¶¿¤ÎÏÂ²Î»³¸©¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢HIRO¤¬¡Öº£Æü¤Ï»Í¹ñÊüÁ÷¤Ç¤ª»Å»ö¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤í¤¤¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖHIROÁé¤»¤¿¡©ÃÄÄ¹ÂÀ¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖHIRO¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«⁈¡×¡ÖHIRO¤¯¤ó¤¬Áé¤»¤¿»þ¤Ë¡ØËèÆü3»þ´ÖÊâ¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¿¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ä¤¤¤ä¤í¡Ä¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡HIRO¤Ï¡¢17Ç¯7·î1Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÇÓÒÅÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾½Ð·ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯12·î20Æü¤ËÉüµ¢¤·¡¢31Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÂþº£¤ÎÂÎ½Å93¡Á94¥¥í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡×¤Èµ¤·¡¢Æþ±¡»þ¤Î135¥¥í¤«¤éÌó42¥¥í¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£