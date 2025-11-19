大分市で18日に発生した大規模な火災は、170棟以上に延焼。

現在も鎮火には至っていません。

住宅が密集した港町で起きた火災。

同じような地域を多く抱える県内では、どのような注意や対策が必要なのか取材しました。

18日午後、大分市佐賀関で発生した大規模な火災。

住宅など建物170棟以上に延焼したほか、火元とみられる場所の近くで、性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後 死亡が確認されました。

火災発生当時、大分市には “強風注意報” が発表されていました。

災害派遣要請を受けた自衛隊が消火活動を行っているほか、大分県は災害救助法の適用を決定しています。

この大規模火災、決して他人ごとではありません。

（長崎市消防局予防課 石山 大地 消防士長）

「今回、住宅が密集していたということで、長崎市でも通じるところがあるので、いつ起こってもおかしくない火災。非常に注目している」

長崎市の式見地区。

自治会長は、大分県の火災現場と同じような地形の港町で特有のリスクがあるといいます。

（式見地区連合自治会 森 孝幸 会長）

「密集地が一番危険で、小さい通りが何本もあるのと、地形がすり鉢状になっていて風が舞うので、とにかくその辺りでの火災は日ごろから注意喚起を促している」

高齢者が多いだけでなく、全体の2割程度が空き家で木造の住宅も多いことから、火災が発生した際に逃げ遅れる人が出ないよう、要援護者の情報をまとめているところだということです。

長崎市消防局は、管内でも同じケースの火災が起こる可能性があるとして、“ある共通点” に注目しています。

（長崎市消防局予防課 石山 大地 消防士長）

「長崎市内は狭い道路が非常に多いので、まず消防車両が侵入できない。

最初の初期消火までの時間が遅れて、延焼する危険性があるので、非常に通じるところがあると思う」

大分の火災では、現場から約1.4キロ離れた離島にも火が燃え移るなど、被害が拡大しています。

市消防局では、海沿いで風の強い漁港周辺に限らず、あらゆる地域で注意が必要だとしています。

（長崎市消防局予防課 石山 大地 消防士長）

「火の粉が飛散して、離れた住宅に燃え移って延焼を拡大していく。長崎市内の繁華街などは、木造の住宅密集地が多いので、非常に延焼しやすい地形になっている。

漁港にとらわれず、市内の密集地については注意していく必要がある。(住宅の)周囲に燃えやすいものを置かないことが重要になってくる」

乾燥した日が多くなるこれからの季節。こんな身近なものにも注意が必要です。

（長崎市消防局予防課 石山 大地 消防士長）

「最近の火災では、モバイルバッテリーなどのリチウム電池が原因となる火災が全国的に増えている。原因は違ったとしても、燃え広がったりするのは一緒なので、家庭の火災危険度を確認してもらう取り組みを行っている」

市消防局では、ホームページに住宅の防火診断のチェック票を掲載するなど、家庭での火災予防を呼びかけています。