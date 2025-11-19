押切もえ、海辺で過ごす休日の家族ショットに反響 夫・涌井投手の服装に注目「出たっ！」「さすがですね…」
モデルの押切もえ（45）が18日、自身のインスタグラムを更新。「先週末はお友達家族にお招きいただいて葉山へ」と家族で神奈川県・葉山町を訪れたことを報告し、海岸で遊ぶ夫でプロ野球選手の涌井秀章投手（39／現中日ドラゴンズ所属）と子どもたちの様子を披露した。
【写真】押切もえが披露した海辺での家族ショット 夫・涌井投手の服装に「さすがですね…」
「1日目の夜に待ち合わせして夜ごはんをみんなで食べて、2日目は海辺で遊んで、のんびり穏やかな潮風に癒されて」と友人らとともに家族で休日を満喫した様子。釣りをする涌井投手と長男（7）のほほ笑ましい親子ショットや、砂浜で海を見つめる長女（4）の後ろ姿をアップした。
「自然の中で遊ぶのは大好き。とっても元気をもらえました」と充実した家族時間を振り返った押切に、ファンからは「ステキなご家族ですね」「涌井さーーーん」「パパと一緒に釣り、良いですね！」「出たっ！半袖」「ご主人の半袖にびっくりしました さすがですね…！」などの声が寄せられている。
押切と涌井投手は2016年11月に結婚。2018年3月に長男、2021年7月に長女が誕生している。
