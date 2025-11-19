世界的強豪eスポーツチーム「Cloud9 Esports Inc.」所属アーティスト・KALA、新曲「AEON BREAK」をデジタルリリース＆MV公開！さらに、1st E.P.が1月28日リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメソングを中心に音楽を世界に向けて発信するレーベルとして、ソニー・ミュージックレーベルズ内に設立されたSACRA MUSIC。2025年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』のOPテーマを担当した事でも話題をさらい、日本国内・海外でのライブフェスでもそのライブパフォーマンスが注目を集めている新鋭アーティスト・KALA（読み：カーラ）が、新曲「AEON BREAK」をSACRA MUSICから配信リリースした。

新曲「AEON BREAK」は、「人生は一度きり」「立ち止まるな」「他人のいう事に流されないで自分らしく生きろ」といった、強いメッセージ性を込めた激しいロックナンバー。タイトルの示す通り、「支配の“永遠”を壊す反逆の一撃」を振りかざす覚悟をリスナーに植え付ける様な、混沌鬱屈とした世界・時代に一石を投じる、堅忍不抜アッパーチューン。さらに、YouTubeではMusic Videoも公開中だ。

「AEON BREAK」や、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OPテーマ「KINGSBLOOD」など、2025年には多くの楽曲をリリースしてきたKALA。

来年1月28日には、未発表の新曲も含めて収録したデジタルE.P.「SEKAI//DIVIDE」をリリース予定となっており、そのE.P.を引っ提げて、2月からはKALA初となるJAPANライブツアー「SEKAI//DIVIDE」も開催決定した。

「ゲーム×音楽」を主戦場とした独自の活動スタイルが話題のKALAが放つ音楽世界、そのメッセージと音と声を、是非配信でライブで、体感してほしい。

●配信情報KALA「AEON BREAK」配信リンクはこちらhttps://lnk.to/KALA_AEONBREAK

●リリース情報

KALA 1st E.P.

「SEKAI//DIVIDE」



2026年1月28日配信リリース予定！

●ライブ情報

KALA 1st JAPAN TOUR「SEKAI//DIVIDE」

2026年2月11日（水）名古屋・JAMMIN’

OPEN 16:45 / START 17:30

ACT：KALA and more…

2026年2月13日（金）大阪・Yogibo METAVALLEY

OPEN 17:45 / START 18:30

ACT:KALA and more…

2026年2月22日（日）東京・Spotify O-WEST

OPEN 16:45 / START 17:30

ACT:KALA and more…

[TICKET]

PRICE：\4,500 (＋1drink)

＜KALA profile＞

カナダ出身/ロサンゼルス在住 “GAMExMUSIC”の看板を背負う超新鋭アーティスト”KALA”。

世界最大手を誇る強豪eスポーツチーム”Cloud9 Esports”に所属という稀有なキャリアを活かして日本とアメリカを拠点に勢力的に活動中。

ハイトーンボイス&シャウト、そしてラップを駆使し、バンドサウンドとエレクトロニックサウンドを軸としながらジャンルに囚われないスタイルのソロアーティスト。

Twitchでの配信やTikTokなどのSNSを通して数多くのフォロワーを獲得しつつ、 多くのミュージシャンやDJとコラボをするなど、現在進行形で多くの脚光を浴びている。

2025年1月には、Riot Gamesが運営する大人気ゲーム「VALORANT」公式のグローバルeスポーツリーグ『VALORANT Champions Tour 2025』の「Cloud9 Esports Inc.」チーム公式テーマソングを担当することが決定し、テーマソング「LOCK IN」をソニー・ミュージックレーベルズ内のSACRA MUSICよりデジタルリリース。

2025年4月には、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』のオープニングテーマに大抜擢され、自身初となる日本でのアニメタイアップを実現。

PHOTO by Jun Tsuneda

関連リンク

KALA オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/KALA/

KALA X（Twitter）

https://www.x.com/kala