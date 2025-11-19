鹿児島市が目指すスタジアム整備候補地を巡るこれまでの経緯です。

候補地選びが始まったのは2017年。いまから8年前までさかのぼります。

二転三転…これまでの経緯

鹿児島市は、森博幸前市長の時代に有識者らでつくる協議会が整備の候補地を3か所に絞り込みました。その3か所がドルフィンポート跡地、住吉町15番街区、浜町のバス車庫です。

しかし、ドルフィンポート跡地については県が現在進める新たな総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンターの計画があることから断念。

住吉町15番街区は、敷地を海側に広げる必要があり、採算性などから断念。

浜町のバス車庫は、所有者からの申し出で除外され、候補地は白紙となりました。

2年前、代わりに鹿児島市が新たに挙げた候補地が、水族館や旅客ターミナルがある北ふ頭です。しかし、早期整備のためには港湾計画の変更に時間がかかるとして、去年2月、候補地は2度目の白紙となっていました。

候補地が二転三転する中、新たな候補地の浮上は、1年9か月ぶりになります。

2候補地はどんな場所？課題は？

今回示された候補地、まずサンロイヤルホテル跡地です。

サンロイヤルを運営する鹿児島国際観光は、住吉町15番街区の「整備事業予定者」に選ばれ、新たなホテルを6年後の2031年4月1日に供用開始を目指しています。

移転すれば跡地が空くわけですが、スタジアム整備には、土地が足りないとされています。周辺の土地も必要となるため地権者との交渉が必要になるほか、土地の取得費用も掛かります。

一方の白波スタジアム横の県立鴨池庭球場です。サンロイヤルホテルから目と鼻の先の距離にあり、コートが16面あります。これらを川商ホール前にある鹿児島市の文化公園に移転することで、「スタジアム整備が可能」とする案です。

こちらは鹿児島市の土地であるため新たな取得費用が掛かりません。ただ、白波スタジアムや補助競技場が隣接する場所で、十分な広さがあるとはいえず、商業や飲食などの複合的な施設にしてにぎわいを創出する狙いがどの程度実現できるかは分かりません。

今回の2か所は、これまで断念した本港区の候補地より遠い場所にあります。

鹿児島市は「まちなかスタジアム」を想定する中、どれだけ賑わいの創出ができるのかも注目されます。

・