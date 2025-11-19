AKUGETSUが、日本1stシングル「シャンデリア」を12月3日に配信リリースする。

2016年に活動を開始した韓国人の歌い手アーティスト AKUGETSUは、YouTube総視聴回数2億回を超える韓国発のアニメーション作品『ALIEN STAGE』のキャラクター TILLの声優を担当していることでも知られており、韓国のみならず、アメリカや日本など世界中にファンが広がっている。

今作は、Penthouseのメンバーである浪岡真太郎（Vo/Gt）が作詞作曲、大原拓真（Ba）が作詞を担当。華やかなジャズロックサウンドと、AKUGETSUのパワフルかつしなやかな歌声が化学反応を起こしており、2025年の締めくくりにふさわしい、“明日への希望のスウィング”となっている。

ジャケットイラストは、イラストレーターのDUIMOが手がけた。三日月の瞳やブルーの髪の毛、目元のほくろなど、AKUGETSUのチャームポイントはそのままに、楽曲のサウンドに合わせてショーアップされたビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）