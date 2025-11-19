巨人の泉口友汰内野手が１９日、明治神宮大会で史上６校目の連覇を果たした母校・青学大を祝福した。決勝を現地観戦し「おめでとうございます。自分も青学大の出身であることを誇りに思います」と感慨を口にした。

グラウンドで男泣きする恩師の安藤監督を、スタンドの端から静かに見つめた。「監督が泣いているところを見るのは、なかなかなかったですね」。今や東都１部で６連覇中のチームも、泉口が入学当時の１８年は２部所属。３年秋の２部リーグＶで１４年秋以来となる１部昇格を決め、常勝軍団への道のりを歩み始めた。４年時に主将を務め「日本一を決める大会」と目標にしてきた神宮で後輩たちが躍動。昨年の初優勝は日程の都合で現地観戦がかなわなかっただけに、こみ上げる思いもひとしおだった。

２年目の今季は打率３割１厘をマークし、遊撃手部門でゴールデン・グラブ賞を獲得するなど大ブレイク。「自主性を重んじる大学なので、自分で何が足りないかを考える力はついたと思います」と、青学大で過ごした４年間がクレバーなプレースタイルの源流となっている。泉口の代で礎が築かれた青学大と、青学大で礎を築いた泉口。２つの上昇カーブが、期せずして重なっている。