バスケットボール男子のＷ杯アジア地区予選に向けた練習が１９日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。昨夏のパリ五輪以来、代表に復帰した渡辺雄太（千葉Ｊ）は、トム・ホーバス・ヘッドコーチから主将に指名された。ここまで合宿を終え、「いい雰囲気でできている。この２戦は絶対に勝たないといけないので、緊張感も持っている」と今月２８日と来月１日に行われる台湾戦へ向けて意気込んだ。

今夏は体作りを理由に、代表活動を辞退した。８月に行われたアジア・カップで８強入りを逃した日本だったが、「他の国の立場になったときに、日本と同じグループは嫌だと思われている。自分たちは絶対に力をつけている」と自信をのぞかせた。そんな中でも「シュートを決められてからのリスタートが遅く、日本の良さが消えてしまっていた」とアジア・カップでの敗因を分析した。

これまでは米ＮＢＡで６シーズンプレー。Ｗ杯や五輪予選はＮＢＡでの活動を優先していたため、シーズン中に予選を戦うのは今回が初。「今まで僕が抜けている間は、日本の選手がしんどい思いをして戦ってくれていた。おいしいところというか、Ｗ杯だったり五輪に出せてもらってたので、今回は僕が代表として活躍してＷ杯の切符を取りたい」と力を込めた。

Ｗ杯出場へ向け１次Ｒは台湾、韓国、中国と６試合を戦う。「最初を落とすと、かなり苦しくなる。自分たちがしっかり強い気持ちを持ちたい」。再び日の丸を背負う渡辺が２７年のＷ杯へ日本を導く。