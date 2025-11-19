明治神宮大会高校の部の決勝戦が行われ、九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）に11―1で勝利し、初優勝。OBであるソフトバンク2年目の佐倉（人ベンに峡の旧字体のツクリ）史朗内野手（20）が快挙をたたえた。

OBとして、牟礼翔（むれしょう、2年）の存在の大きさを語った。「理想の1番。打線のスタートにいて、相手に恐怖を与えるようなバッティングは、チームの勝利につながっている」。牟礼は今大会打率・385。決勝戦でも「1番・中堅」でスタメン出場し、2点適時二塁打を含む3打点で優勝に導いた。

また高校通算31本塁打を放った佐倉に憧れて入学を決めた牟礼に対し「自分よりも良いものをもっている。足もあるし体も強い。すごくバットを振っているとも聞いている。憧れではなく、ライバルとして見てもらえた方が僕はうれしい」と期待を口にした。

佐倉は高校時代キャプテンとして、下級生がのびのびとプレーできる環境づくりを意識してきた。3年の時に1年だった2学年下の代は夏大会で引退したが、代々伝わるチームの雰囲気の良さを感じ、評価している。しかし「全員がライバル意識を持ってやってほしい」と奮起も求めている。

来春のセンバツへの出場にも一歩近づいた。「日本一になる力があるのは分かっている。危うい試合もあったので、文句を言われない日本一になってほしい」とOBらしいエールを送った。（昼間 里紗）