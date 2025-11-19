夜々が、5thデジタルシングル「Coffee」を11月26日に配信リリースする。

本作は、夜々本人の「苦手なコーヒーが飲めるようになった」というエピソードをもとに、甘くて苦い恋の味をコーヒーに重ね合わせたミドルナンバー。作詞は、前作に引き続き夜々自身が担当。作曲にはKaz Kuwamuraとトラックメーカーのp.e.t.を迎え、モダンなサウンドの中に夜々の繊細な歌声が深く溶け込んでいくような1曲に仕上がっている。

また、タイトルやジャケットアートワークも含め、作品を通して描かれる“苦くて 深くて 溺れていくような大人の恋の世界”が、寒さが増すこの季節に合うような作品となっている。

・夜々 コメント

気づかないふりをしても、心の奥ではその人のことばかり考えてしまう。そんな胸の高鳴りと眠れない夜を、コーヒーのカフェインのせいにしたい気持ちを曲にしました。

最近私は苦手だったコーヒーが飲めるようになり、そして好きになりました。恋のはじまりの甘さと苦さを、その香りに重ねながら楽しんでいただけたらうれしいです。

