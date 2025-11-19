東武百貨店池袋本店で全国のパンが勢揃いした魅惑のイベントがきょう（19日）から開幕！こぼれるほど小豆が乗ったパンやにお酒と合うサンドイッチも！

きょうから、こちらの百貨店で始まったのは、香ばしい香りが漂う、パン祭り！

東武百貨店催事企画課 小倉謙一 課長

「全国各地、北海道から沖縄まで個性豊かなパンを取りそろえています」

パンが多くある中で好評だったのが、こぼれんばかりに小豆が乗ったパン！バターとあわせた小豆を、最初にスプーンですくって食べるのがおすすめなんだそう。

お客さん

「小豆がおいしそう。バターで香味もあるだろうし、おいしそうには感じました」

今回初出品のサンドイッチは、なんと厚さ8センチ！よだれ鶏と中華風オムレツがぴったりマッチしたお酒にも合う一品なんです。

そして、愛を語ってくれる人が多かったパンが…

お客さん

「クリームパンが好きですね」

そう、クリームパン！昼過ぎには売り切れてしまったこちらのクリームパンは、ぎっしり隙間なく詰まった、ほどよい甘さが特徴。

全身で愛を表現するほどクリームパン好きなお客さんは…

「生地よりクリームが好きなので、ほっぺが落ちそうですね。楽しみですね、これは」

パン好きにはたまらないイベントは今月25日までです。