中国政府が日本産水産物の輸入再開手続きを巡り、安全性を証明する追加資料の提出を要求していることが１９日、わかった。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を受けた事実上の対抗措置とみられる。日本政府は早期の輸入再開を求めているが、首相答弁の撤回を迫る中国側は態度を硬化させており、今後手続きが停滞する可能性がある。

政府関係者が明らかにした。中国政府は今年５月、東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出を機に止めた３７道府県産の輸入の再開手続きで日本と合意した。第１弾として、北海道産冷凍ホタテと青森県産塩蔵ナマコが今月上旬に出荷され、一部は現地に到着したが、中国側が放射性物質を巡る追加の安全確認を求め、流通に至っていない。

中国外務省報道官は１９日の記者会見で、「日本側が、約束した技術的資料を提出していない」と主張した。「（首相答弁が）中国民衆の強い怒りを引き起こしている。目下の状況では、日本の水産物が中国に輸出されたとしても市場はない」と述べ、答弁への対抗措置であることを示唆した。

木原官房長官は同日の記者会見で、「中国側とのやりとりを逐一明らかにするのは控える。引き続き輸出の円滑化を働きかける」と語った。政府高官は「あくまで技術的問題が生じているだけだ。事態をエスカレートさせたくない」と述べ、首相答弁と切り離して冷静に対応する考えを強調した。

日本側は１８日に北京で行った外交当局の局長協議で、首相答弁は台湾に関する政府の立場を変更するものではないと説明したが、中国は撤回を求める姿勢を崩さなかった。外務省幹部は１９日、「今後も段階的に対抗措置を取ってくる恐れがある」と述べ、対応策の検討を急ぐ考えを示した。