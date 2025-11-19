注目度急上昇中のニューカマー！至福ぽんちょ、ニューシングル「アンチ・ハレーション」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

至福ぽんちょが11月26日にニューシングル「アンチ・ハレーション」を配信リリースする。

■自分らしく輝くことを思い出させてくれるような楽曲

“ハレーション”とはカメラで撮影するときに光線が強くて被写体が白くボケてしまう現象を表す言葉。人と違う目線や感覚を持っていて、疎外感を感じてしまうような人たちの助けや支えになる曲になれば、という思いから生まれた「アンチ・ハレーション」は、もう一歩が踏み出せない人へ、自分らしく輝くことを思い出させてくれるような楽曲となっている。

リリース発表と同時に、オフィシャルSNSではティザー映像が公開。配信予約（Pre-add/Pre-save）もスタートした。

「頑張れ」じゃなく「頑張ったね」と歌う、音楽がいつだって心の支えであるよう全力でロックンロールを奏でる名古屋発３ピースバンド・至福ぽんちょ。

2024年4月の初ライブから、その後もサーキットイベントでは次々と入場規制となるなど、話題性/動員が急上昇し、9月に開催した初の自主企画イベントをソールドアウトさせるなど、急激に注目度が上がっている。2026年1月には、初の東名阪対バンツアーを開催する。

