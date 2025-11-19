カメレオン・ライム・ウーピーパイが、ニューアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』を本日11月19日にリリース。また、収録曲「So-so Life」のMVも公開となった。

本作には、NHK『みんなのうた』で23年8～9月に放送された「オレンジマーチ」や『Tamagotchi Uni（たまごっちユニ）』のTVCMソング「TAMAPOP」など、これまでリリースしてきたシングルに加え、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編のエンディング主題歌「PUNKS」、ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）のエンディングテーマ「Give in」など、新曲を含む全22曲が収録されている。

封入特典として、オリジナルスペシャルステッカーと、12月開催のリリースパーティで利用できる優待チケットが同封。また、CDパッケージのデザインはメンバー自ら手掛けており、“DELUXE”の名にふさわしい、カメレオン・ライム・ウーピーパイらしさが詰まった仕上がりとなっている。

収録曲「So-so Life」のMVは、“人生、ピンチが訪れても結局なんとかなるのは、誰かが助けてくれているのかもしれない。。。”というテーマのもと、人形になったカメレオン・ライム・ウーピーパイがトラックに乗って、イギリスの街をゆるく冒険する。撮影から編集までメンバー自身が手がけた、DIYスタイルの映像となっている。

なおカメレオン・ライム・ウーピーパイは、本日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。アルバム収録曲「PUNKS」を披露し、TVアニメ『ONE PIECE』ソング特集にも出演する。

・カメレオン・ライム・ウーピーパイ Chi- コメント

『Whoop It Up “DELUXE Edition”』が出たぞー！！！とにかくデラックスです！前回の『Whoop It Up』からパワーアップして踊って踊って踊れちゃいます！CDも出ました！めちゃくちゃ可愛いです！本当です！このアルバムを聴いてリリースパーティで一緒に踊りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）