今週末、四国遍路で行われるウォーキングイベントを前に、俳優のケイン・コスギさんが総本山善通寺を訪れました。

【写真を見る】ケイン・コスギさんが総本山善通寺で「理想の歩幅」に挑戦 四国遍路のウォーキングイベントをPR【香川】

「パーフェクト・ウォークをしてハッピーになって下さい」



四国霊場第75番札所、善通寺にお遍路さんの姿で登場した、ケイン・コスギさんです。シニア世代のウォーキング習慣を応援する大正製薬のイベントの一環で訪れました。

理想の歩幅は身長の何％？

ケインさんは、「身長の45%が理想の歩幅」とアドバイスを受けながら、負担の少ない姿勢などを体得しました。



（ケイン・コスギさん）

「（身長の45%の歩幅は）距離があるかなと思いましたけど、段々慣れてきて歩きやすいですね」

「ちょっとだけでも歩くと、終わった後ストレス発散とかリフレッシュになるので、少しづつ続けることがすごく大事なのでウォーキングから始めた方がいいと思います」



ウォーキングイベントは、今月（11月）22日と23日、善通寺と屋島寺、高知県の竹林寺で行われます。