汐れいら、新曲「pink」のリリース決定！2月にはバースデーイベントも開催
汐れいらが、11月26日に新曲「pink」を配信リリースする。
■つらいことも肯定した先にある幸せの場所を歌った曲
「pink」は、つらいことも肯定した先にある幸せの場所を歌った曲。日常の幸せに寄り添うような歌詞と、柔らかなビートと跳ねるようなピアノのサウンドが特徴的だ。
今回の楽曲は自身の経験や感情をもとに、作詞作曲を行ったという汐れいら。「pink」には彼女自身が思う“幸せ”の形が描かれているとのこと。なお、「pink」を事前予約をすると汐れいら手書きメッセージ入りスマホ待ち受け画像がプレゼントされる。
また、汐れいらがレギュラーパーソナリティを担当するZIP-FM『WEAR MUSIC』では、11月19日の放送で「pink」が初オンエアされる。オンエアは25時30分から。ぜひチェックしてみよう。
また、2026年2月9日に『汐れいら弾き語りバースデーライブ「Club 2night」』の開催が決定。毎年自身の誕生日にはファン限定のイベントを開催していたが、2026年は東京・渋谷のTOKIOTOKYOでの弾き語りライブを実施。Hakubiのボーカル片桐をゲストに迎え、この日だけのスペシャルな共演を披露する。11月19日からチケットのオフィシャル1次先行申し込みがスタートした。
■リリース情報
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「pink」
■ライブ情報
汐れいら弾き語りバースデーライブ「Club 2night」
[2026年]
02/09（月）東京・TOKIO TOKYO
出演：汐れいら、片桐（Hakubi）
■関連リンク
汐れいら OFFICIAL SITE
https://ushioreira.com/