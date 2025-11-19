11月18日、シンガーソングライターの優里が自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの画像を投稿。その4日前には香港ディズニーランドで大はしゃぎする様子をアップした。

「現在、優里さんは日本全国10都市に加えてアジア各国を巡るツアー『YUURI ASIA TOUR 2025』を開催中です。11月15日に香港で行われたライブの前後にディズニーランドを楽しんだようですね。15日にアップされた画像では、海外ということもありTシャツ姿でタトゥー丸出しの優里さんが《写真の並びは 楽しいな 疲れたな 楽しいな 疲れたな 楽しいな の順番です》と7枚の画像を投稿。園内の喫煙所で煙をくゆらせながら一服している姿も披露しています。

18日の画像では東京のため、長袖の服を着用。友人らとくまのプーさんの帽子を被り、楽しそうにしていました。ツアーは充実しているようです」（芸能記者）

Xでは、遊園地を満喫する31歳のアーティストに癒やされる人々が続出。

《インスタにたくさん可愛い写真載せてくれすぎて癒し》

《優里のディズニーカチューシャ可愛いのにタトゥーえぐい笑》

《「俺もう31 だぞ！SNSとかで可愛いと書くのやめてくれ！かっこいいにして！」って言ってたけど、これは可愛いでしかないよ、さすがに》

右腕はびっしりタトゥーが入っているだけに“いかつい”の声もあるが、人気は非常に高いようだ。

「ヘビや花をモチーフにしたタトゥーを入れていますが、これらは自身の楽曲を象徴する絵柄で、本人にはこだわりがあるようです。数多く報道されたことで認知が進んだようで、芸人のレイザーラモンRGさんが右腕にマジックでタトゥーを手描きしてモノマネ、椿鬼奴さんとのコラボ動画をアップしています。優里さんのファンは大喜びで、“手描きタトゥー”を絶賛しています。

今回もディズニーランドという夢の国とタトゥーのギャップを楽しむファンが続出しています。日本ではまだまだ反発の強いタトゥーですが、こうしてオープンにしていくことで、理解が進んでいくかもしれませんね」（前出・記者）

優里の活躍でタトゥーの見方も変わる…かも？