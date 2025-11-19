¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¹õ¥Õ¥§¥¶ー¥Ùー¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤â¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥«¥éー¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×
¢£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢HANA¤¬¥Öー¥±¥È¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤â
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈASH ISLAND¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É①～②
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õ´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥ÑーASH ISLANDÉ×ÉØ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ï±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎMON AUBE¤¬¸ø³«¡£
¹õ¤¤±©º¬¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ùー¥ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿¿¤Ã¹õ¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¶»¸µ¤ËÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ASH¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÆ°²è¤Ï¥¹¥¿ー¥È¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Çò¤¤¥ìー¥¹¤Î¥Ùー¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¤â¤³¤â¤³¤ÎÇò¥É¥ì¥¹¤ò¹¤²¤¿»Ñ¤äASH¤ÎÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÈþ¤·¤¤¥·ー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÇò¤È¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¼ê¤ò¼è¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹¬¤»¤Î¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥àー¥Óー¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤â¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥«¥éー¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëHANA¤¬¥Öー¥±¥È¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£