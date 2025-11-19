「家事は女の仕事だろ？」天然モラハラ夫の発言に、妻が下した“再教育”という名の鉄槌【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ミロチ(@mirochi8989)さんは、ブログで公開した『天モラ旦那を再教育します』で注目を集めている。家事も育児も“女の仕事”と言い張る天然モラハラ夫に手を焼きながら、日常生活を通して少しずつ再教育していく創作漫画だ。今回は、作品が生まれた背景やモラ夫の裏話について話を聞いた。
■作品が生まれたきっかけ
もともとギャグ漫画が好きだったというミロチさん。夫の“それじゃない感”あふれる言動を描けばおもしろくなるのではと思い立ち、主婦視点で日常の違和感や友人家族のエピソードも交えて作品にしたという。
■夫の成長を見て感じたこと
再教育の成果か、洗い物など小さな家事をやるようになった夫・達也さん。ミロチさんは「読んだ旦那さんの中にも、皿1枚洗ってみようかなと思う人がいたらうれしい」と語る。ただし現実はマンガほどスムーズではないことも理解しつつ、「家事育児に追われるママさんがクスッとしてくれれば十分」と話した。
■義母の“家事観”を描いた理由
作中には義母が「旦那様に家事をさせてるのね？」と言うシーンもある。ミロチさんは「時代が生んだ価値観だとは思うけれど、夫婦のやり方は私たちが決めますよね」と笑う。実際の夫は家事をよく手伝ってくれるタイプで、「いい時代に結婚した」と感じているとのこと。息子にも家事は積極的に覚えてもらっているらしい。
■タレント性のある“モラ夫”の裏話
当初はもっと強烈なモラ夫にしようと考えていたが、「あまりに憎めなくなってきてしまい、キャラとして成立しない」と感じ、ほどよくマイルドなモラ夫に落ち着かせたという。フィクションでありながら妙なリアリティが出てしまうのも、夫・達也さんの天然ぶりのおかげらしい。
■読者へのメッセージ
現在モラハラ夫に悩む読者へ向けて、「お互い笑えているうちはまだ大丈夫」とミロチさん。家庭から笑いが消えたとき、靴下の穴を放置されたとき、弁当がだんだん日の丸になってきたとき…「それはカウントダウンかもしれない」とユーモアたっぷりに語る。
本作では、モラハラ夫との日常がコミカルに描かれている。ミロチさんは他にも多くの作品を描いているので、興味がある人はぜひ読んでみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。