¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤ÉÈà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤¬À¸¤¤ë¡×µÜËÜ²ñÄ¹¤¬´¶Ã²¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡È¶õµ¤´¶¡É¡ª ¾¡Î¨£·³ä¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤Ï»¿¼¡ÖÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢³«»Ï£´Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼ý¤á¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Ë¤ä¤ä¶ìÀï¤·¤Æ·èÄêµ¡¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤â¡¢71Ê¬¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢¤½¤Î£·Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬²ÃÅÀ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£³¡½£°¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ò¤³¤¦É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¥²¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£¶¥Áè¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÎÉ¤¤¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½»Ø´ø100»î¹çÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç69¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤ÎÃæ¤Ç¡¢£·³ä¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»Ø´ø´±¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉé¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸åÈ¾¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤¦¤¬Èà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤¬À¸¤¤ë¡×
¡¡¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÀî Íã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÌöÆ°¤·¤¿£²¿Í¤Ë£·ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤Ï²ÚÎï¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤Î15ÈÖ
