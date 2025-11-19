本日の【新規公開(IPO)】情報 (19日大引け後 発表分)
●スタートライン <477A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月22日
事業内容：障害者の雇用支援及び就業支援事業
仮条件決定日：12月4日
想定発行価格：440円
上場時発行済み株式数：391万2000株
公募：140万株
売り出し：6万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万9000株
ブックビルディング期間：12月5日～11日
公開価格決定日：12月12日
申込期間：12月15日～18日
払込日：12月19日
主幹事：みずほ証券
●フツパー <478A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月24日
事業内容：製造業向けAIサービスの提供
①外観検査自動化AI「メキキバイト」
②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」
③人材配置最適化システム「スキルパズル」等
仮条件決定日：12月8日
想定発行価格：960円
上場時発行済み株式数：1004万株
公募：125万株
売り出し：213万7000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株
ブックビルディング期間：12月9日～15日
公開価格決定日：12月16日
申込期間：12月17日～22日
払込日：12月23日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2025年11月19日]
株探ニュース