●スタートライン

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月22日

　事業内容：障害者の雇用支援及び就業支援事業

　仮条件決定日：12月4日
　想定発行価格：440円

　上場時発行済み株式数：391万2000株
　公募：140万株
　売り出し：6万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万9000株
　ブックビルディング期間：12月5日～11日
　公開価格決定日：12月12日
　申込期間：12月15日～18日
　払込日：12月19日

　主幹事：みずほ証券

●フツパー

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月24日

　事業内容：製造業向けAIサービスの提供
　　　　　　①外観検査自動化AI「メキキバイト」
　　　　　　②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」
　　　　　　③人材配置最適化システム「スキルパズル」等

　仮条件決定日：12月8日
　想定発行価格：960円

　上場時発行済み株式数：1004万株
　公募：125万株
　売り出し：213万7000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2025年11月19日]


