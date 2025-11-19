

●スタートライン <477A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月22日



事業内容：障害者の雇用支援及び就業支援事業



仮条件決定日：12月4日

想定発行価格：440円



上場時発行済み株式数：391万2000株

公募：140万株

売り出し：6万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万9000株

ブックビルディング期間：12月5日～11日

公開価格決定日：12月12日

申込期間：12月15日～18日

払込日：12月19日



主幹事：みずほ証券



●フツパー <478A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月24日



事業内容：製造業向けAIサービスの提供

①外観検査自動化AI「メキキバイト」

②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」

③人材配置最適化システム「スキルパズル」等



仮条件決定日：12月8日

想定発行価格：960円



上場時発行済み株式数：1004万株

公募：125万株

売り出し：213万7000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株

ブックビルディング期間：12月9日～15日

公開価格決定日：12月16日

申込期間：12月17日～22日

払込日：12月23日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2025年11月19日]





株探ニュース

