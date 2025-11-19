INI尾崎匠海、本音告白「皆さんに見せてあげたい景色もあった」 今後を誓う「MINIの笑顔を守っていけたら」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが19日、都内で「INI WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』リリース記念イベント」を開催。今後のさらなる飛躍を誓った。
【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI
きょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」は、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に66.8万枚を売り上げ、1位を獲得。自身初の初日で50万枚超えを記録した。
“記録”を受け、尾崎匠海は「すごい形でリリースできてうれしい」としつつ、「やっぱりMINI（ファンネーム）の皆さんに見せてあげたい景色もあった」と本音を吐露。「来年も活動を頑張って、いろいろなことをやっていこうと思っていますし、今回作詞に携わったようにINIとして、音楽を通して、MINIの皆さんの笑顔を守っていけたらと思っている」と力を込めた。
INIは、念願となる『紅白歌合戦』の出演はかなわなかったが、木村は「この冬もみんながさびしくないように、コンテンツもたくさん用意しています」と期待を高めた。
イベントでは、グループ初となるウィンターソング「Present」を歌唱したほか、「とけない問題を解いて見せろ！激ムブゲームチャレンジ！」に挑戦した。
同作は「Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲が形態別に収録されている。
リリース形態はINIのシングルとしては最多となる14形態。CD＋DVD仕様の「Present ver.」「Cake ver.」、CDのみの「Holiday ver.」、さらにメンバーごとのソロジャケットで展開される「Sweet ver.」全11種で構成される。各形態には応募抽選券やセルカトレーディングカード、ステッカーなどの封入特典が付属する。
