高級品の国産のマツタケが今年はさらに高値に。猛暑に加え、クマ出没で、山へ採りに行けない事態が相次いでいます。

■仕入れ値が高騰…今年は“国産メニュー”提供できず

グツグツと…煮込まれる、すきやき。牛肉に負けず劣らず、存在感をはなっていたのはマツタケです。

他にも、薫り高いマツタケごはんや、土瓶むしなど。まさに、マツタケづくしなコース。

実はこれ、すべて中国産。

松葉屋 宮南譲店主

「（仕入れ値は）国産だと倍近い値段。今年はずっと（1キロあたり）10万円以上の相場が続いたので高い」

本来なら国産も仕入れたいところだといいますが、仕入れ値が高騰しているため、今年は一度も国産のメニューを提供できていないというのです。

松葉屋 宮南譲店主

「いかんせん（国産の）価格が高すぎるので」

お客さんは…。

「（国産は）高くなると、なかなか手が出なくなる」

「ぜいたく品ですもんね」

■スーパーでは“国産仕入れ断念” 米国産マツタケも

神奈川・横浜市のスーパーで見つけたのは…。

記者

「アメリカ産と書いてあります」

アメリカ産のマツタケ。お値段は1箱、税込み951円。

国産は高すぎて仕入れを断念したといいます。

──国産マツタケは？

スーパーセルシオ和田町店青果担当・池川啓一さん

「今年、手出せなくて。出荷量がかなり減って値段はかなり上がっていますね」

豊洲市場での国産マツタケの取引価格は、去年の同じ時期と比べて、倍に上がっていました。

高騰のワケは…猛暑と雨が少なかったことで、収穫量が減少したため。その影響は深刻です。

■返礼品約4割に送付できず ふるさと納税にも影響

マツタケの生産、日本一の長野県。

不作で出荷量が例年の半分ほどにとどまった豊丘村では、今年、ふるさと納税の返礼品になっていますが…。

記者

「マツタケの返礼品が受け付け終了となっています」

地元産マツタケを、1件8万8000円で寄付をつのり、1000件以上集まっていましたが、4割ほどの人に送れなかったというのです。

その分は「優先的に来年収穫でき次第、改めてお届けします」とおわびの案内を送ったということです。

■猛暑による不作に加え…クマ出没の恐怖も

不作でピンチの国産マツタケ。さらに、今年、追い打ちをかけているのが…

マツタケを販売 白川温泉白川荘・安部匠さん

「もうちょっとクマが落ち着いてくれればいいな。自然のものなので自分たちのコントロールではなんともできない」

相次ぐクマの出没です。

マツタケを販売するこの宿泊施設では、今年9月、近くでクマが出没。県内でも連日目撃されているため、マツタケ狩りで山に入る回数を減らしたといいます。

猛暑の影響に加え、クマと遭遇することを避け、収穫量が減ったというのです。

去年、1日に収穫されたマツタケの写真と、今年1日に収穫されたマツタケの写真を比べると、大幅に減少したことがわかります。

各地で相次ぐクマの被害。農作物への影響も広がっています。