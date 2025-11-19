不作に加えクマ出没も影響…国産マツタケ価格が2倍に “返礼品”約4割に送れない自治体も
高級品の国産のマツタケが今年はさらに高値に。猛暑に加え、クマ出没で、山へ採りに行けない事態が相次いでいます。
■仕入れ値が高騰…今年は“国産メニュー”提供できず
グツグツと…煮込まれる、すきやき。牛肉に負けず劣らず、存在感をはなっていたのはマツタケです。
他にも、薫り高いマツタケごはんや、土瓶むしなど。まさに、マツタケづくしなコース。
実はこれ、すべて中国産。
松葉屋 宮南譲店主
「（仕入れ値は）国産だと倍近い値段。今年はずっと（1キロあたり）10万円以上の相場が続いたので高い」
本来なら国産も仕入れたいところだといいますが、仕入れ値が高騰しているため、今年は一度も国産のメニューを提供できていないというのです。
松葉屋 宮南譲店主
「いかんせん（国産の）価格が高すぎるので」
お客さんは…。
「（国産は）高くなると、なかなか手が出なくなる」
「ぜいたく品ですもんね」
■スーパーでは“国産仕入れ断念” 米国産マツタケも
神奈川・横浜市のスーパーで見つけたのは…。
記者
「アメリカ産と書いてあります」
アメリカ産のマツタケ。お値段は1箱、税込み951円。
国産は高すぎて仕入れを断念したといいます。
──国産マツタケは？
スーパーセルシオ和田町店青果担当・池川啓一さん
「今年、手出せなくて。出荷量がかなり減って値段はかなり上がっていますね」
豊洲市場での国産マツタケの取引価格は、去年の同じ時期と比べて、倍に上がっていました。
高騰のワケは…猛暑と雨が少なかったことで、収穫量が減少したため。その影響は深刻です。
■返礼品約4割に送付できず ふるさと納税にも影響
マツタケの生産、日本一の長野県。
不作で出荷量が例年の半分ほどにとどまった豊丘村では、今年、ふるさと納税の返礼品になっていますが…。
記者
「マツタケの返礼品が受け付け終了となっています」
地元産マツタケを、1件8万8000円で寄付をつのり、1000件以上集まっていましたが、4割ほどの人に送れなかったというのです。
その分は「優先的に来年収穫でき次第、改めてお届けします」とおわびの案内を送ったということです。
■猛暑による不作に加え…クマ出没の恐怖も
不作でピンチの国産マツタケ。さらに、今年、追い打ちをかけているのが…
マツタケを販売 白川温泉白川荘・安部匠さん
「もうちょっとクマが落ち着いてくれればいいな。自然のものなので自分たちのコントロールではなんともできない」
相次ぐクマの出没です。
マツタケを販売するこの宿泊施設では、今年9月、近くでクマが出没。県内でも連日目撃されているため、マツタケ狩りで山に入る回数を減らしたといいます。猛暑の影響に加え、クマと遭遇することを避け、収穫量が減ったというのです。
去年、1日に収穫されたマツタケの写真と、今年1日に収穫されたマツタケの写真を比べると、大幅に減少したことがわかります。
各地で相次ぐクマの被害。農作物への影響も広がっています。