終売前に急げーーーッッ！！（汗）【マクドナルド】限定パケが可愛い♡「三角チョコパイ」

【マクドナルド】からおやつにぴったりな「三角チョコパイ」が登場中。可愛いうさぎのパッケージは公式サイトによると「数量限定」らしく、目でも癒してくれそうです。今回はお腹も心も満たされそうな三角チョコパイシリーズから、復活したティラミス & 定番の黒をご紹介。今だけ味わえる期間限定品をぜひお見逃しなく。

コーンクラッシュが入った贅沢な「三角チョコパイ ティラミス」

インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんが「5年ぶりの復活！」と歓喜したティラミス味のこちら。ブラウンカラーのうさぎが描かれた可愛いパッケージに入っています。パイの中には「コーンクラッシュ」入りで、生地との食感の違いがクセになるかも。販売は11月下旬までと期間が短いため、気になる方はお早めに。

2種類のクリームがサンド！

「三角チョコパイ ティラミス」の中には、公式サイトによれば「チーズチョコクリーム」と「コーヒークリーム」をダブルで詰め込んだ贅沢仕立て。まろやかな味わいの中に、コーヒーの風味が良いアクセントとして感じられそうです。食後のデザートや、歩き疲れた時のおやつにいかがでしょう。

定番も味わいたくなる「三角チョコパイ 黒」

ブラックカラーのシックで可愛いうさぎが描かれたパッケージ。定番の黒は、チョコの味わいが堪能できる一品です。@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「ビターめなチョコクリーム」が入っており、甘いドリンクとの相性も良いかも。コク深い味わいが楽しめそうです。

アーモンドの食感が楽しめるクリーム入り！

「三角チョコパイ 黒」の中身にも注目！ 公式サイトによると「チョコクリームに入ったアーモンドの食感」が楽しめるとのこと。ほんのり香ばしさも感じられそうです。生地はふっくらと厚みがあり、お腹を満たしてくれそう。こちらは12月下旬予定まで味わえるとのことなので、ぜひ期間中に「三角チョコパイ ティラミス」と食べ比べてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino