決勝トーナメント2回戦

カタールで開催中のサッカー男子のU-17ワールドカップは18日（日本時間19日）に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本が北朝鮮をPK戦の末に下して6大会ぶりに準々決勝に進出した。試合中のPKストップの場面では、両代表のDF陣の対応の差が話題を呼んでいる。

若き日本代表が、集中力を見せた。前半4分にマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）のゴールで先制した日本だったが、同30分に痛恨のPKを北朝鮮に与えてしまう。これをGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が鋭い読みでスーパーセーブ。弾いたボールも、竹野楓太（神村学園）が即座に詰め寄り、ピッチ外へ冷静にクリアした。

クリアの場面では、竹野以外にも日本の選手が4人、こぼれ球に駆け寄る一方で、キッカー以外の北朝鮮の選手は棒立ちでボールの行方を見守る選手が目立った。こぼれ球への意識の差が如実に現れたシーンを、ABEMAサッカー専門Xが動画で公開すると、SNS上のファンからも指摘が相次いだ。

「味方選手がPKを蹴るとき、普通だったらほかの選手が二の矢、三の矢に備えて全力で詰めるはず」

「北朝鮮の選手は詰める気が1ミリもないやんかｗ」

「ナイスセーブやな！！てか、相手全然セカンドに備えてないやん」

「あらららららら 侍達は冷静」

日本は後半に失点したものの、1-1と決着がつかずに迎えたPK戦の末5-4で勝利。準々決勝では、初のベスト4入りをかけて、オーストリア代表と対戦する。



（THE ANSWER編集部）