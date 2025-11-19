グラビアアイドルの阿波みなみが19日までに自身のSNSを更新。ダイエット後のリバウンドで体重が激増したことを明かした。



【写真】劇的過ぎるビフォーアフター!さらなるアフターが待っていたとは…

インスタグラムで「ご報告があります」とつづり、文章だけの画像を投稿。「いつも応援ありがとうございます。この度は皆様にお伝えしなければならない事があり、この場を借りてご報告させて頂きます。実は先月からまるで究極ブイモンキーのようなリバウンドをしてしまい体重十三キロほど盛り返してしまいました。申し訳ありません」と報告、謝罪した。



続けて「しかし、私は後悔していません。私はぽっちゃりの道を行きます」と宣言。「痩せている私が良かったと思う方たちにはほんとに申し訳ないと思っています。でも私は痩せてから脂肪も仕事も体力も減ってこのまま何も無くなっていくのかと絶望の日々を送っていました」と複雑な胸中を明かした。



「そんな時に出会ったのがサムライマックでした。サムライマックは私を包み込むように私を受け入れてくれました。香ばしく炙り醤油風のソースにやみつきになり、止まらなくなりました。そして私は決めました。またぽっちゃりの道を行くと、人の目を気にせず自分の好きな自分でいようと」と、どこか開き直るように決意を新たにし、「皆様、これからはぽっちゃりがエックスのタイムラインを通ることが増えると思いますが、温かく見守ってくれたら嬉しいです。これからもぽっちゃり令和のドラちゃんこと阿波みなみをよろしくお願いいたします」と結んだ。



阿波はゲーム実況や美女コスプレイヤーとして活躍していたが、今年5月、自身最重量の「72.75キロ」と示された体重計の写真をアップ。5年間で30キロ太ったことを明かした。陸橋を登る途中に膝をさする写真とともに「あんたたち 人生は金でも愛でもないわ、膝よ」という“名言”も残した。特徴的な青髪で“令和のドラえもん”と呼ばれる中、ダイエットを敢行。9月に「5か月でマイナス22キロの減量に成功した」と報告、ファンから称賛を集めていた。



（よろず～ニュース編集部）