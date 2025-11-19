U-17日本は北朝鮮にPK戦の末に勝利

U-17北朝鮮代表は現地時間11月18日、U-17ワールドカップ（W杯）ラウンド16でU-17日本代表と対戦し、PK戦の末に敗れた。

U-17女子W杯2連覇を果たした女子代表に続く成功が期待されたが、アジア対決で無念の敗北。この結果は「夢を成し遂げられなかった」「日本の壁を超えられなかった」と報じられた。

北朝鮮はグループリーグを3位で突破し、決勝トーナメント1回戦ではベネズエラを下した。準々決勝進出を懸けた日本とのアジア対決は90分を1-1で終え、PK戦での決着に。北朝鮮の2人目ハン・イルボクが失敗したのに対し、日本は5人全員が成功させた。

韓国メディア「AlphaBIZ」は「北朝鮮は日本に惜敗し、2連覇の女子チームとは対照的な結果。8強の夢は成し遂げられなかった」と報じた。U-17北朝鮮女子代表はモロッコで開催されていたU-17女子W杯で2大会連続4度目の優勝を果たしたばかりで、男子もそれに続くことが期待されたが、日本にその望みを絶たれた。韓国「スターニュース」も「20年ぶりの8強進出に挑んだが、日本の壁を超えられなかった」と無念の敗戦が伝えられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）