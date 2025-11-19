夫の不倫現場を目撃した妻。復讐を決意した彼女が選んだ方法は「推し」になること？ ポジティブに進行していく新感覚の不倫復讐劇！【書評】
サレ妻の話なのに読んでいて苦しくならない。そんな復讐劇を描いたのが『不倫相手の推しになって、夫から奪ってやります』（小日向ひまり：漫画、八星こはく：原作/KADOKAWA）だ。重くなりがちな「不倫もの」を、明るくテンポよく描いた新感覚の作品で、読後にはスカッとした爽快感が残る。
主人公の凜香は、同じ会社で働く同期の男性と結婚し、幸せな日々を送っていた。しかし、夫の帰りが遅くなり、スマホのパスコードが変わるなど、少しずつ違和感が募っていく。そしてある日、夫の不倫現場を目撃してしまう。相手は、自分とはまったく違うタイプの小柄で可愛らしい女性だった。
面白いのは、復讐の描き方が重くないところだ。泣いたり怒鳴ったりするのではなく、ユーモアとテンポのいい掛け合いで物語が進む。時に恋愛ドラマのように、時にコメディのように展開していくため、読んでいても重い気持ちにならない。
さらに、凜香はただの被害者として描かれていない。傷つきながらも「泣いているだけじゃもったいない」と笑い、自分の幸せを自分の手で取り戻そうとする姿が印象的だ。その行動力と明るさに勇気と元気をもらえるだろう。
物語の終盤には思いもよらない展開が待っている。不倫相手にも変化が訪れ、最後はスカッとする結末へ。誰かを傷つけるためではなく、自分自身を取り戻すための復讐として描かれている点が、この作品のいちばんの魅力だ。笑いながら前に進む力をくれる、ポジティブ復讐劇である。
文＝ネゴト / すずかん