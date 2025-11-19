村重杏奈、ヘアカットで劇的イメチェン「ここまで短いのは人生初」
HKT48元メンバーでタレントの村重杏奈が、19日までにインスタグラムを更新。ショートカットにイメチェンし、ファンから絶賛が相次いでいる。
【写真】印象激変の村重杏奈がかわいすぎる（ほか2枚）
村重は「なんかまた髪切った ここまで短いのは人生初！！！ そして帰宅〜。ただいま 今日秒刻みだったからアドレナリンドバドバ！ お腹空きすぎてAirPodsが美味しそうに思えてきた！ やばいね！」とつづり、ショートカットになった私服の近影を公開。肩に届きそうな位の長さだった髪がバッサリと切られており、クールな印象に激変している。
コメント欄ではファンから「え、可愛過ぎる」「ショートヘア似合う」「短いの好き 似合ってるよ」「今日もしげちゃんいい女」などの声が集まっていた。
■村重 杏奈（むらしげ あんな）
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。
引用：「村重杏奈」インスタグラム（@hktanna4848）
