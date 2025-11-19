ピコ太郎「PPAP」誕生10周年記念企画の新作、“痛風”や“おててしわしわ”がテーマの楽曲が登場
ピコ太郎が展開中のスペシャルプロジェクト『Tottemo Release 80.8』の第4弾、『Tottemo Release 80.8 (04)』が、配信リリースされた。
【動画】ピコ太郎、テイラー・スウィフト＆エド・シーランらと夢の共演！
同企画は、“音楽と笑顔を世界へ”を合言葉に、今年8月から来年7月までの1年間にわたり毎月新曲を発表し、合計80.8曲（80曲＋謎の0.8曲）を目指すというユニークなプロジェクト。第4弾となる今回は、全5曲を収録した作品となっている。
ラインナップは、欲望をストレートに表現したマネーアンセム「Many Many Money」、意味不明な言葉と“アレロレロ”ボイスが炸裂する「ブーシュカアレロレロ（Booshka-Arelolero!!）」、痛風に苦しむ古坂大魔王に捧げた「イタイのイタイのとんでけー！」とその英語版「Pain, pain, fly away!」、さらに湯上がりの感覚をムーディーに描いた「おててがおしわしわ（My Hands Got Wrinkly）」という個性豊かな楽曲が揃う。
「Many Many Money」についてピコ太郎は、「Many ManyなMoneyがMore! More!欲しいんですね。MoneyがMany ManyあったらとってもMany Manyです。そんな曲ですピ」と説明。「ブーシュカアレロレロ」は、「子供の頃からの特技が溺れているような声、つまり溺れ声なんですピ」と語り、その声をふんだんに活かした1曲に仕上げたという。
また、「イタイのイタイのとんでけー！」については「子どもたちに届けたい一曲ですね。古坂大魔王さんも痛風で苦しんでいたから」とし、英語版とあわせて“痛風ラブソング”と紹介。さらに「おててがおしわしわ」は「お風呂に入ったら、おててがしわしわになったんですピ。そのときにこの曲だなって思いましたピ」と、その発想源を明かしている。
毎月の楽曲配信という異例のペースで進行する『Tottemo Release 80.8』。第4弾でもその“振れ幅”とユーモアが存分に発揮されており、今後の展開にも注目が集まる。
