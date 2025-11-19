Netflix『イクサガミ』で話題の17歳・藤崎ゆみあ『サンデー』表紙に登場 さまざまな表情見せる鎌倉グラビア
俳優の藤崎ゆみあ（崎＝たつさき／17）が、19日発売の『週刊サンデー』51号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【表紙カット】キュートな笑顔！透明感抜群なグラビアを披露した藤崎ゆみあ
広島出身の藤崎は、日本テレビ系ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』の阿久津由利役でドラマ初出演を果たし、菅田将暉が歌うドラマ主題歌「ユアーズ」のジャケットに起用され、MVにも出演。さらに、人気俳優の登竜門ともいえる『第102回全国高校サッカー選手権大会』の19代目応援マネージャーに起用された。
さらにデビュー以降、『東京メトロ』『オロナミンC』『ピュアポテト』など数々のCMやドラマに出演し、13日配信開始のNetflixシリーズ『イクサガミ』にも香月双葉役で出演中。話題沸騰中の藤崎が、同誌では鎌倉小旅行的グラフを撮影した。
等身大の無邪気な笑顔から、大人びた表情まで、さまざまな顔を見せる藤崎。透明感抜群な素顔をとらえている。
