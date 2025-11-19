板垣李光人＆中村倫也、“本邦初”のパラオ語クイズ挑戦 日本語に名残ある言葉を当て「へー」と驚き
俳優の板垣李光人（23）と中村倫也（38）が19日、都内で行われた映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』（12月5日公開）東京プレミアに登場。パラオ語クイズに挑戦した。
【写真】真剣な表情でクイズに挑む中村倫也＆板垣李光人
映画の舞台であるペリリュー島があるパラオは太平洋戦争末期まで日本の統治下にあり、現在も文化や言葉には日本語の名残があるという。司会からクイズが始まることを聞くと、中村は「“本邦初”ですね」と笑顔になった。
日本語の“おいしい”はパラオ語で“◯◯ダイジョウブ”という問題に臨んだ。2人はヒントも得ながら見事に“アジダイジョウブ”という答えにたどり着いた。2問目の“混乱”も“アタマカトリセンコウ”と答え、正解した。
息の合ったチームワークを披露し、板垣は「当時の時代背景が知られて面白い」と意外なパラオ語に驚き、中村は「日本の人がそう教えたんですかね」と興味深げに話していた。
イベントには2人のほか、原作の漫画を手掛けた武田一義氏が登壇した。
『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』は、太平洋戦争末期のペリリュー島での壮絶な戦いを、親しみやすい三頭身のキャラクターで描いたアニメーション映画。主人公で、心優しい漫画家志望の田丸均（たまる・ひとし）役を板垣、頼れる相棒・吉敷佳助（よしき・けいすけ）役を中村が演じる。
