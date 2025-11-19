¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¹â¶¶³¤¿Í¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë°ÕÍß
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬19Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -First Love-¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥àÅÀÅô¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤ËÌë¶õ¤Î²¼¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÀÅô¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¤ÎÏÃ¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë±ÊÀ¥Î÷
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡»³¡¢ÂçÀô¤òÃæ¿´¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÀÅô¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¸ø³«¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤·¤Ð¤·¤ÎÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Û¤ò·è¤á¤ÆÅÏ¤·¹ç¤ª¤¦¡¢¤Ã¤ÆµîÇ¯¤â²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤½¤Î²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê¡»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Ï½÷À¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤23Æü¤ÏÃËÀ¤À¤±¡×¤È¤¹¤ë¤È±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È´¶¿´¡£¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤¬¡£¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡©¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£³§¼Â¤Ï»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌÁÜºº´±¡£¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤Î½éÎø¤Î¿Í¡¦¥Ê¥®¥µ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¡£Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎË´Ì¿¤ò´õË¾¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶¯¤ÎFBIÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë³§¼Â¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÈÌ¼¤Î¥Ë¥Ê¡Ê·îÅçÎ°°á¡Ë¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
