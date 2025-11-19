世界的講師陣が登壇！JIIA「ライブ販売配信者育成セミナー」

一般社団法人日本国際インフルエンサー協会（JIIA）が、東京都墨田区のiU情報経営イノベーション専門職大学にて「ライブ販売配信者育成セミナー」を開催します。

2025年6月の日本版TikTok（TikTok Shop）ローンチにより注目が高まる「ライブコマース」の最前線で活躍する世界的講師陣から、実践的なノウハウを無料で学べる点が最大の魅力です。

JIIA「ライブ販売配信者育成セミナー」

開催日時：2025年12月12日（金）15:30〜

会場：iU情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区）

参加費：無料（事前申込制）

近年、国内外で急速に市場拡大しているライブコマース。本セミナーは、市場の急成長と新たな販売チャネルへの需要に応え、ライブ販売に必要なスキルを体系的かつ実践的に習得することを目的に開催されます。

未経験者や初心者はもちろん、企業のSNS担当者や本格的にライブコマースに取り組みたいと考えている人まで、年齢・経験を問わず誰でも無料で参加が可能です。

累計200億円超の実績を持つ講師陣

本セミナーの目玉は、世界的な実績を持つ講師陣による直接指導です。

TikTok EC公式トレーニングコースのメインプロデューサーであり、TikTok、Douyin、Bilibiliなどで累計取引総額200億円超のプロジェクトを主導してきた「Daniel（ダニエル）」氏が登壇。ライブコマースの最新動向と日本市場での可能性について解説します。

さらに第2部では、元Douyinサービスプロバイダー責任者として100名以上のスーパーライバーを育成した「瑞瑞（ルイ）」氏が登場。台本作成、視聴者を惹きつける話術、魅力的な演出方法、そして収益化戦略といった「成功ロジック」を、世界的大手企業へのコンサル経験を基に伝授します。

本格的なライブ配信スタジオも新設

JIIAはセミナー開催に先駆け、2025年11月に東京都江東区内にライブ配信スタジオ2室を新設しました。

このスタジオは、ライブコマースに特化した発信環境として整備されており、今後はライブ配信の実践支援やライバー育成プログラムの拠点として活用される予定です。ハード（施設）とソフト（教育）の両面から、次世代のインフルエンサー育成を加速させる体制が整えられています。

なお、セミナー当日は特別プログラムとして、協力企業の株式会社伊藤園による「お茶の体験会」も実施されます。

ライブ販売のプロフェッショナルへの第一歩となる、JIIA「ライブ販売配信者育成セミナー」の紹介でした。

