【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、首都ビエンチャンで、ベトナム戦争で残った不発弾の被害を紹介する展示施設「コープ・ビジターセンター」を視察された。

ラオスはベトナム戦争中、米国と敵対する北ベトナム軍の補給路となり、米軍から空爆を受けた。１９６４〜７３年で約２億７０００万発の爆弾が投下され、今も８０００万発が不発弾として残る。「世界最大の不発弾汚染国」と言われ、不発弾による国内の死傷者は５万人に上るという。

愛子さまは、多数の「子弾」を搭載したクラスター弾が、空中でさく裂する様子を再現した展示などを見学。不発弾で負傷した住民が実際に使った義足を真剣に見つめられていた。視察を終え、センターの職員に「ラオスから不発弾がなくなることを期待しています」と話されたという。

◇

この日、愛子さまを展示施設で迎えたのは、国際協力機構（ＪＩＣＡ）専門家の鷺谷大輔さん（５１）だった。今年６月からラオス政府の不発弾処理機関「ＵＸＯラオ」の支援に加わり、不発弾撤去の現場を巡っている。

１０月中旬には、北部ルアンパバーン県で、こぶし大のクラスター弾の爆破処理に立ち会った。「バーン」と大きな音が響き、緊迫感を肌で感じたといい「ラオスでは不発弾という危険が日常と隣り合わせと再確認した」と明かす。

愛子さまは１９日、鷺谷さんに「不発弾処理でどのような点が難しいですか」と質問された。「人の手で一つ一つ除去するので時間がかかる」と答えると、深くうなずかれたという。鷺谷さんは、「目に見えない危険が残るラオスの現状が、日本に伝わるきっかけになればうれしい」と話した。