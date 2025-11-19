まだ仲間と決まったわけじゃないが…。複雑な心境の“絶対女王”が思わず笑ってしまう日本人女子レスラーのまさかの行動に、ファンも思わずツッコミを入れていた。

【映像】日本人女子がまさかの行動→高飛車女王に“異変”

日本時間18日に放送されたWWE「RAW」で、女子スーパースターのアレクサ・ブリスが抗争中の“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン組）らの襲撃に遭う。そこへ日本人スーパースターのイヨ・スカイとパートナーのリア・リプリーが助太刀に入るが、それでも数的不利で状況を覆せない。そこへ現れたのが、アレクサのタッグパートナーである女王シャーロット・フレアーだった。

シャーロットは竹刀を振り回し、アレクサを襲うナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド組を追い払うと、リングで「あんたは嫌い、信用できない」とチーム結成を自ら拒否した因縁の相手、リアと睨み合いに。

すると、不穏な空気を察したのか、イヨがなぜかリアに抱きつく。まるで恋人のように“ひっつく”イヨに視聴者も「なに抱き合ってんねん」「いちゃいちゃすんな」と思わずツッコむが、女王シャーロットも面食らったのか肩を揺らして笑ってしまう。視聴者も「笑ってる」「シャロわろてて草」とその瞬間を見逃さない。

WWE公式Xでも取り上げられたこのシーン。緊迫する雰囲気を壊しかけたイヨの愛らしい行動が、対立する2人を雪解けさせるきっかけとなるのか。同30日開催のプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」開催まで、見逃せない展開が続きそうだ。

