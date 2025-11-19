「本当にありがたい」ブラックフライデー特売スタート…物価高続くなか「増量」や「プチぜいたく」にビジネスチャンス

物価高が続く中、大手スーパーでブラックフライデーのセールが始まりました。

19日からブラックフライデーのセールに入ったイトーヨーカドーでの目玉は、11月26日から始まる「96（クロ）プライスセール」です。

ブラックフライデーの黒、9と6にかけた「96（クロ）プライス」ということで、税抜きや税込みで96円の商品や196円、さらには960円の商品も多数販売。

ウナギのかば焼きや、国産のサーロインステーキ用の牛肉も税抜き960円、税込み1036円で販売されます。

通常よりも1割から5割安く、その数も2024年の約2倍となる約70アイテムを用意したということです。

さらに、“黒よりもお得な赤い3日間”と題して、19日から“赤い商品”もセール品として初めて打ち出しています。

セールの対象となるのは、トマトケチャップやトマトジュースなどの赤い商品。

加えて、赤いパッケージの納豆や牛乳、ヨーグルトなどもお買い得になっています。

さらには増量サービスやプライベートブランドの対象商品を購入すると10倍のポイントがつくサービスも展開中です。

買い物客からは「ありがたいです。本当にありがたいです。納豆はいつもは他のメーカーを買うんですけど、きょうは（価格が）他とほぼ同列だったのでこっちを買ってみた」など歓迎の声が聞かれました。

2025年のブラックフライデーについて、（株）イトーヨーカ堂・中村哲士執行役員は、「昨今の物価高騰を含めて生活防衛意識が高くなっている中で、節約疲れという言葉が出てきている通り、プチぜいたくでやっていくという消費者マインドが出てきている」と話しました。

また流通大手のイオンでは、20日からブラックフライデーのセールが始まります。

イオンモール幕張新都心では19日から先行スタートしました。

20日から開催されるブラックフライデーに合わせて、お得な商品が黒いデザインとなってずらっと並んでいました。

並んでいたのは黒いデザインのカップ麺や、ティッシュペーパーなどのお買い得品です。

女性もののコートやスーツの表示は半額です。

また、野菜などが袋に詰め放題で398円から購入することができます。

野菜の詰め放題はブラックフライデー当日の11月28日に、店舗を限定して行われるということです。

イオンリテール・伊藤竜也営業企画本部長：

ブラックフライデーは年間でも最大のセールになる。生活防衛意識の中でお客さまのお得を感じていただく、楽しんでいただければと思います。

2025年のブラックフライデーに向けた各社の狙いについて、フジテレビの智田裕一解説副委員長は「物価高が続く中でも、年末に向け需要が高まるこの時期はビジネスチャンスといえる。生活の向上がなかなか実感しにくい中、食品や日用品の増量やプチぜいたくなど、少しでも魅力的な選択肢を打ち出して消費を促そうという動きは広がりそう」とみています。