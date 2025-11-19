中国政府は19日、日本政府に対し日本産水産物の輸入を停止すると通告しました。「中国国民の怒りを招いた」と非難しました。

■首相答弁への報復、さらに“エスカレート”

日本時間19日午後4時すぎ、中国政府が明らかにしたのは…。

中国外務省 報道官

「高市首相の台湾などに関する誤った発言は、中国国民の怒りを招いた。このような状況で中国に水産品を輸出しても買い手はいない」

日本産の水産物の輸入を、停止するというのです。「台湾有事」をめぐる高市首相の答弁への報復を、さらにエスカレートさせた形です。

2023年、福島第一原発の処理水が海洋放出されて以降、日本産の水産物の輸入を全面的に停止していた中国。今年6月には、一部地域の水産物の輸入を条件付きで再開すると発表し、11月7日には鈴木農水相が、北海道産のホタテなどが中国に向けて出荷されたと、明らかにしたばかりでした。

鈴木農水相

「輸出事業者からは、まずは冷凍ホタテ約6トンを11月5日に発送」

■輸出再開というタイミングで…

そこへ、再び輸入停止の通達。日本政府関係者によると、「今月出荷したホタテも通関を通っていない」といいます。

この事態を受け、日本政府関係者は…。

日本政府関係者

「ようやく中国側が処理水のことを言ってこなくなり、輸出再開というタイミングでこれ。揺さぶりの材料にしているのではないか」

中国への輸出を期待していた、北海道紋別市の水産加工会社は…。

丸ウロコ三和水産 山崎和也社長

「前進してる中で、今回やっぱりだめですって。（首相の）発言によってこうなるのか、というのが率直な気持ち」

■中国で切り抜き投稿が拡散

深まる日中の溝。

中国の新聞各紙は連日、高市首相の発言を取り上げ、撤回などを要求。

18日は、外務省の金井アジア大洋州局長が中国外務省の劉局長と会談し日本側の主張を伝えましたが、中国のSNSでは、金井局長が劉局長に対して頭を下げているように見える場面を切り取った投稿が拡散。

「日本の役人が頭を低くして、中国側の話を聞いている」とハッシュタグがつけられ…。

北京支局 坂元亮太記者

「中国国営メディアが上げた映像には、221万件の『いいね！』がついています」

コメント欄には、次のような言葉が…。

「親が子どもを叱っているようだ」

「頭を下げて聞いている。気分がいい」

18日の映像では、劉局長がポケットに両手を入れているのも印象的でしたが、日本政府関係者は…。

日本政府関係者

「あえて撮らせたんだ。中国側が怒っているという雰囲気を見せたかったのだろう」

◇

日本への対決姿勢をあおる中国。対話の糸口は見えていません。