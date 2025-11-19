【無印良品】エミリンも購入♪肌触り抜群の大人気インナー「結局こういうのがいい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【20万円超え】世界最大の無印良品で買い放題してみたらあまりにも楽しすぎて大盤振る舞いしちゃった』の動画を投稿。動画では、大松さんが『無印良品』の世界最大級の売場面積を誇るイオンモール橿原店でお買い物を楽しむ様子を公開！この中から、大松さんも購入した、大人気のインナーウェアをご紹介します。

売り場で大松さんが「インナーって無印さんだと1番どういうタイプが人気ですか？」と質問すると、スタッフさんは「さらっと綿インナー」「綿100%の肌触りの良いインナーが1番人気」と回答！

◼︎オーガニックコットンのキャミソール

無印良品 / 婦人 さらっと綿 薄手 キャミソール 税込1,290円（公式サイトへ）

細い糸を使用することで、薄い生地感に仕上げられた通気性の良いインナー。

綿100％の身生地が特長で暑い日はもちろん、ニットなど蒸れやすい衣類のインナーとしても良さそうですね♪

カラーもホワイト、ブラックの他、ミディアムグレーやペールピーチなど便利なカラーも揃えられています。

※現在、無印良品ではネットストアでの注文は停止されていますが、商品ページからは店舗在庫を確認することができます。

◼︎肌触り抜群

大松さんはこちらの商品について、「買ってみたかった」と言い、実際に売り場で商品の触り心地を確かめると「あっ！良い！」とコメント。

そして、「女子が求めてる“結局こういうのがいいんだよ”みたいな感じ」「薄くて透けなくてペラペラで肌触りが良いっていう」と、使い勝手抜群だと教えてくれました♪

◼︎動画もチェック

動画内では、この商品以外にも大松さんが無印良品でお買い物を楽しむ様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。