あのちゃん「お高いやつ」韓国パッキングにIN！高級ヘアケアアイテム
あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『韓国２泊３日の荷物がコレだ 【パッキング】』の動画を投稿。韓国へ持っていく様々なアイテムを紹介してくれました。中には美容系アイテムも！
【関連記事】 村重杏奈「今日も優勝なまつ毛」仕事でも愛用する信頼マスカラを紹介！
■シャンプー＆トリートメント
動画内に登場したのはこちら！
コスメデコルテ/AQ リペアスムースシャンプー 税込4,070円 AQ、リペアスムーストリートメントコンディショナー 税込4,620円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
髪の気になるくせやうねりをおさえ、まとまりを叶えてくれるシャンプー＆コンディショナー！
あのさんはヘアケアについて「国内ではホテル行っても、ホテルについてるやつ使っちゃうんですけど」と普段の泊まりの際はアメニティを使用するとコメント。
続けて「海外はさすがにわからんちゅうことで、家にあったお高いやつを使います」とコメントしながらこちらを紹介。
テロップでは「持ち運べるタイプ、この貰い物しかなかった、助かった」と、プレゼントされた品であったことも明かしていました！
■動画もチェック
動画内では、そのほかも紹介しながらパッキングの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。