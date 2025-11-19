【エアコン2027年問題】省エネ基準の大幅な見直しで本体価格が上がる可能性も…いつ買うのがお得？
寒くなるとエアコンの暖房をつける方も多いと思いますが「エアコン2027年問題」を知っていますか？生活に身近なエアコン。その“買い時”を左右するのが2027年問題なんです。
寒さが本格的になるこの時期。鹿児島市の家電量販店には多くのエアコンが並び、相談に訪れる人も増えているといいます。
（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）
「こちらがエアコンのコーナー。寒くなって（気温が）15度を切ると問い合わせが多くなる。2027年問題もあるので問い合わせが2倍から3倍くらいきている」
基準を満たさないエアコンは市場から姿を消すことになり、代わりに省エネ性能の高い商品が主流に。その分、本体価格が上がる可能性が指摘されています。
（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）
「今であれば、スタンダードという一番シンプルなタイプ、お掃除機能、ハイパワータイプという省エネかつ全ての機能が揃っているものと今だったら選べるが、2027年度以降は（省エネ）機能を満たしてないものは販売ができなくなる」
2027年度以降は販売できる機種が大幅に減る見通しです。
（エディオン鹿児島南店 勝山和樹主任）
「割合としてはエアコン全体の7割くらいが販売できなくなる。今だったら機種が選べる。（省エネ基準を）満たしたものは（値段が）2倍までいかないが1.5倍ぐらいにはなる」
省エネ性能の高いエアコンは今よりも電気代を抑えられるということで、計画的な対策が求められそうです。