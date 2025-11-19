◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 関大―明大（２２日・富士通スタジアム川崎）

関大（関西３位）は１９日、準々決勝の明大（関東２位）戦へ向け、大阪・吹田市内で練習を公開した。主将のＲＢ山崎紀之（４年）＝箕面＝は会見で、同じく主将でＲＢを務める明大の高橋周平（４年）＝足立学園＝に闘志を燃やし、“高橋超え”を誓った。

今季関東リーグで１４０１ヤード走り抜き、歴代シーズン１位の記録を打ち立てた高橋に対し、山崎は「この試合のキーになる選手。同じ試合でどちらが活躍できるかが重要。高橋より走ります」と鼻息を荒くした。

ディフェンス陣も対高橋に燃えている。これまでの合言葉「パシュート（追撃）」に加え、明大戦を前に「スウォーム（群がる）」を追加。ＤＢ河村龍（４年）＝関大第一＝は「ボールを持っている人に群がるという意味。どんないいタックルをしても一人では止められない。２、３人目が次の試合のキーになると思う」と、全員で群がり、相手エースを封じる方針だ。

２２日はアウェーでの試合となる。「アウェー感を感じずにいかに力が出せるかだと思う」と山崎。総力戦を勝ち切り、甲子園ボウルへの歩みを進める。