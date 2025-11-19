¡Úµð¿Í¡Û²¦Äç¼£»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤¬£²£±Æü¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ÇÄ¤¼
¡¡µð¿Í¤Ï£±£±·î£²£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Î¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡×¤Ç¡¢µð¿Í£Ï£Â¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¤Î²¦Äç¼£»á¤È¾¾°æ½¨´î»á¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤¬¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò½Ò¤Ù¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ï£²ÉôÀ©¤Ç¼Â»Ü¡£¸áÁ°¤Î¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡×¤Î¼°Åµ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿£¶£°£°£°¡Á£·£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â£²³¬ÀÊ¤«¤é´ÑÍ÷¡£¾ìÆâ¤Ë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î°¦ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¸á¸å¤Î¡Ö°ìÈÌ¤ÎÉô¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²Îó²ÄÇ½¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëº×ÃÅ¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£»²²ñÍ½Äê¼Ô¤ÏÌîµå³¦¡¢À¯³¦¡¢·ÐºÑ³¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢¸òÍ§´Ø·¸¡¦·ÝÇ½³¦¤Ê¤É£²£µ£°£°¡Á£³£°£°£°¿Í¡£