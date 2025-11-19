»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¸«¤ëÅÙ¤Ë¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ïºî¤ì¤ë¤«¡ª¤ªÁ°¤Ë¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»³Î¤¤¬¡Ö·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï·ëÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤ËM¡Ý1½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ë·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥ÓÆâ³Êº¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»³Î¤¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö(¤·¤º¤Á¤ã¤ó)¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦´ü¡×¤È¤·¡¢ÁêÊý¤òµÕº¨¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎCM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ïºî¤ì¤ë¤«¡ª¤ªÁ°¤Ë¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤ÏÅÔÆâ¤Î·à¾ì¤Ç¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡ÖMC¤ÇÎÏ¤Ä¤±¤¿¤é¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ÁêÊý¤Ë²ò»¶¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£²¶¤«¤é¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡È¼»ÅÊ¿´¡É¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ö¤è¤¦²ò»¶¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á(¤·¤º¤Á¤ã¤ó)¤Î´ï¤Î¥Ç¥«¤µ¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£