【近畿の天気】２０日（木）は朝が１２月並みの冷え込み　防寒を万全に　日中は晴れて日ざしの温もりも　傘の出番はなし

１１月２０日（木）の近畿地方は、朝は今季一番の冷え込み。万全の防寒でお出かけください。



冬型の気圧配置はゆるみ、西から張り出す高気圧に覆われて、全域で穏やかに晴れるでしょう。しばらく北部を中心に時雨の天気が続くでしょう。１９日（水）は滋賀県の伊吹山や比良山で初冠雪も観測されましたが、雨雲や雪雲はなくなって、どの地域も概ね洗濯日和になりそうです。



晴れる分、放射冷却が強まって、朝は冷え込みます。最低気温は３〜８℃くらいまで下がる所が多く、多くの所で１２月上旬並みの寒さです。マフラーや手袋などの防寒具を活用してください。一方で日中は日ざしのもと気温が上がり、最高気温は１５℃前後の所が多い見込みです。北部では前日よりも４〜５℃高くなるでしょう。冷たい北風もおさまりそうです。



この先、週末にかけては晴れて、日中は過ごしやすい日が多くなるでしょう。３連休も土日を中心に行楽日和に恵まれそうです。連休最終日の２４日（月・振休）は天気が崩れ始める可能性があり、２５日（火）は雨の所があるでしょう。