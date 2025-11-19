◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽大学の部・決勝 青学大４―０立命大（１９日・神宮）

決勝が行われ、立命大（関西５連盟第２）は青学大（東都大学）に敗れて初優勝とはならなかった。

来秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕・有馬伽久（がく、３年＝愛工大名電）は、０−３の７回から登板。先頭に四球を与え、その後に暴投で無死二塁とされると、谷口勇人右翼手（３年＝大阪桐蔭）に右前適時打を浴びて失点した。「１戦目に比べると球も状態は完全ではなかったですけど、それは相手も同じ。その中で抑える力が自分になかった」と肩を落とした。

立命大にとって１０年ぶりの出場となった今大会では、東農大北海道（北海道２連盟）との１回戦で１０者連続三振をマーク。関大・山口高志（元阪急）が持つ大会記録「８」を５３年ぶりに塗り替えた。準々決勝では明大（東京六大学）打線を６回２／３、２安打０封。名城大（北陸・東海３連盟）との準決勝にも抑えとして登板し、同校初の決勝進出に導いた。

初優勝とはならなかったが、１０戦全敗を喫した昨春リーグ戦から復活を遂げ、堂々の全国準優勝。有馬は「キャプテンの川本さんを筆頭に、４回生がチームをまとめてくれて、３回生以下がのびのびプレーできるように引っ張ってくれた。その４回生に日本一という結果で恩返ししたかった」と涙ながらに明かし、「青学大の中西さんのように先発して、チームを勝利に導く絶対的なピッチャーになって戻ってきたい」と決意を新たにした。