脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

友人とのショットを公開しました。

【写真を見る】【 脳出血で療養中 】 清原翔さん 「遠藤来てくれた！」 俳優・遠藤史也さんと笑顔ショット 「PRINCE OF LEGEND」で共演





清原翔さんは、「遠藤来てくれた！」と綴ると、俳優の遠藤史也さんが、インスタグラムのストーリー機能にアップした画像にコメント。



投稿された画像では、清原翔さんと遠藤史也さんが海辺に笑顔で佇む様子が見て取れます。







清原翔さんと遠藤史也さんは、ともに「PRINCE OF LEGEND」に出演。清原さんは「美容師王子」遠藤さんは「バーテンダー王子」として出演していました。







清原さんは、2023年2月2日にインスタグラムに投稿し「感染症心内膜炎による脳出血で2020年6月12日に倒れ、3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。」と報告していました。

2024年2月3日には「僕は元気です 復帰に向け頑張ってます！」と投稿し、2024年8月14日に「計画してるのがあるから復活をお待ちを！」と投稿していました。







