テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１７日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日は「若手芸人の普段は言えない本音」。先輩、後輩間の奢りが話題になると、井口は所属事務所の大先輩・爆笑問題の太田光、田中裕二の豪快すぎる奢り方を回想。

「爆笑問題は２人ともお酒を飲まないんで。飲みに行くってことはないですけど。ちゃんとお金が腐ってると思います。腐るぐらいあるどころか。お金が腐ってると思います。物理的にちゃんと」と苦笑した。

つづけて「（所属事務所で）社員旅行みたいなのを一時やって。若手も全員、連れて行ってくれて。いい旅館を貸し切りで。部屋に風呂も付いてるようなところで、全部、社長と爆笑さんが出してくれて」と述懐。

「こないだも爆笑さんの還暦パーティー。船、貸し切って。ビンゴ大会で景品あるんですけど。祝われるべき爆笑さんが金を出してますから。なんなんだよっていう…。だからこそ、そこまでいかないまでも。僕らも後輩には何かしてあげる」と明かしていた。